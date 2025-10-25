オリエンタルランドが、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2025年11月11日(火)〜12月25日(木)までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催することを発表しました。東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードを刷新し「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施します。東京ディズニーシーでは「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するなど、両パークで特別なクリスマスを楽しめ