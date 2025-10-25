オリエンタルランドが、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2025年11月11日(火)〜12月25日(木)までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催することを発表しました。東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードを刷新し「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施します。東京ディズニーシーでは「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するなど、両パークで特別なクリスマスを楽しめます。ディズニーホテルやディズニーリゾートラインなどでも、クリスマスならではのプログラムが展開されます。

東京ディズニーランド：10年ぶりの新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」

東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレードが刷新され「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が公演されます。このパレードは、サンタクロースのトイファクトリーから生まれたおもちゃたちが、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、利用者と楽しく遊ぶという愉快でマジカルな内容です。

パレードは全6台のフロートで構成され、サンタクロースのトイファクトリーから始まります。ミッキーマウスやミニーマウス、クリスマスの飾りつけをされたテディベアたち、乗り物や積み木のおもちゃ、くるみ割り人形たちの音楽隊などが登場し、にぎやかな音楽とダンスでクリスマスを盛り上げます。公演時間は約45分で、パレードルートで1日1回行われます。

ディズニー・クリスマス・グリーティング（イメージ）

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは「ディズニー・クリスマス・グリーティング」が公演されます。クリスマスのオーナメントで彩られた船に乗って、ミッキーマウスやダッフィー、シェリーメイ、そしてサンタクロースが登場し、華やかで楽しいクリスマスソングにのせて心温まるひとときを届けます。公演時間は約15分で、1日1〜2回実施されます。

また、アメリカンウォーターフロントでは、3つのアトモスフィア・エンターテイメントが公演されます。アカペラでクリスマスソングを届ける「クリスマスキャロラーズ」や、クラリネットとアコーディオンの3人組「ホリージョリートリオ」、陽気な演奏を披露する「ホリデーワンダーバンド」が、クリスマスの気分を一層盛り上げます。

両パーク共通の楽しみ方：クリスマスツリーや夜空を彩る花火

クリスマスツリー（イメージ）

期間中、両パークには高さ約15メートルのきらびやかなクリスマスツリーが登場します。東京ディズニーランドではワールドバザール中央に、東京ディズニーシーではアメリカンウォーターフロントに設置されます。さらに、夜にはクリスマスソングにのせて華麗な花火が打ちあがる「スターブライト・クリスマス」が実施され、パークの夜空をロマンティックに彩ります。

このほか、東京ディズニーランドのアトラクション「カントリーベア・シアター」では特別バージョン「ジングルベル・ジャンボリー」が「ホーンテッドマンション」ではスペシャルプログラム「ホリデーナイトメアー」が実施されます。

クリスマス限定のスペシャルグッズ＆メニューも登場

スペシャルグッズ（イメージ）

両パークでは、イベントに先駆けてクリスマス限定のスペシャルグッズとメニューが登場します。スペシャルグッズは11月10日(月)より販売が開始され、ミッキーマウスたちがクリスマスの準備を楽しむ様子が描かれたグッズや、クリスマスの妖精「リルリンリン」のセーター、ぬいぐるみショルダーなどが登場します。

スペシャルメニューは11月1日(土)から先行販売されます。東京ディズニーランドではチョコ尽くしのサンデーなどが、東京ディズニーシーではローストビーフやグリルドビーフを楽しめるセットメニューなどが提供されます。

ディズニーホテルやリゾートラインでもクリスマス気分を満喫

ディズニーホテルでは、各ホテルのテーマに合わせたクリスマスデコレーションやイルミネーションが施されるほか「ディズニー・クリスマス」をテーマにしたスペシャルメニューが用意されます。

スペシャルメニュー（イメージ）

また、ディズニーリゾートラインでは「ディズニー・クリスマス」デザインのラッピングモノレールが運行されるほか、期間限定デザインのフリーきっぷやスーベニアメダルも登場します。舞浜駅前の商業施設イクスピアリでも、中央のセレブレーション・プラザにモミの生木を使用したクリスマスツリーが飾られ、街全体がクリスマスの雰囲気に包まれます。

クリスマスツリー（イメージ）

「ディズニー・クリスマス」概要

オリエンタルランドが発表したスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」は、2025年11月11日(火)〜12月25日(木)の45日間にわたって開催。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークをはじめ、ディズニーホテル、ディズニーリゾートライン、イクスピアリの各施設で、クリスマスならではのエンターテイメントプログラムやデコレーション、限定グッズ、メニューなどが展開されます。

東京ディズニーランドでは10年ぶりとなる新しいクリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」が、東京ディズニーシーでは「ディズニー・クリスマス・グリーティング」が公演されるなど、見どころが満載です。

東京ディズニーリゾートで始まる「ディズニー・クリスマス」。10年ぶりに刷新されるランドのパレードや、シーのグリーティング、限定グッズやメニューなど、この時期だけの特別な体験が満載です。大切な人と一緒に、心あたたまる素敵なクリスマスを過ごしに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

