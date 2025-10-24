10月23日、ゆきぽよこと木村有希がInstagramを更新。同日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】花束を持った笑顔SHOT＆愛犬との写真などを公開ゆきぽよはこの日の投稿で、「29歳になりました」と切り出すと、お祝いの花束を持って笑顔を見せている写真や、2匹の愛犬を抱っこしている様子などを公開。あわせて、「ラスト20代！！素敵なLadyに近づけてるかな？？」「いつも応援してくれてるファンの皆様、支えてくれている