モデルの山田優（41）が23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（後10・00）に出演。弟で元タレントの山田親太朗さん（39）の現状が明かされる場面があった。番組では、優、親太朗さん、3きょうだいの末っ子で声優の親之條がテレビ初共演を果たした。親太朗さんは2006年に芸能界デビュー。多数のテレビドラマなどに出演し、フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン2」で人気となった。2021年に自身のSNSを通じ、20年に所属事務