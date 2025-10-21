ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 「極洋」がツナ計約14万パックを自主回収と発表 一部で膨張と強烈な… 自主回収・リコール フィリピン 時事ニュース 共同通信 「極洋」がツナ計約14万パックを自主回収と発表 一部で膨張と強烈な異臭 2025年10月21日 19時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 水産食品会社「極洋」は21日、ツナ計約14万パックの自主回収を発表した 一部でパッケージが膨張しているのが見つかったとのこと 開封すると強烈な異臭がしたといい、口にしないよう呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分