ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > よつ葉乳業販売のパンケーキミックスに虫が混入 約8万2600袋を自主回… 東京都 自主回収・リコール 時事ニュース 異物混入 STVニュース北海道 よつ葉乳業販売のパンケーキミックスに虫が混入 約8万2600袋を自主回収 2025年11月5日 13時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと よつ葉乳業は5日、異物混入の恐れがあるとして製品を自主回収すると発表 対象は「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス450g」など計9万6096袋 このうち、流通しているのはあわせて8万2624袋だという 記事を読む おすすめ記事 砂糖不使用の「発酵あんこ」が“甘みの再設計”を経てリニューアル！ 2025年10月31日 17時4分 昭和の“たのしい給食”が期間限定で復活 脱脂粉乳まで再現した「絶滅危惧食フェア」 2025年11月4日 10時30分 東北で唯一の専業卸の菓子展示会 出展メーカー数が過去最多更新 広大な東北「関口営業をぜひ活用していただきたい」関口社長 2025年11月3日 18時38分 北海道の“乳製品”グルメ6選 知る人ぞ知る銘品揃い 2025年10月30日 7時0分 《新作》大容量って最高ーーーッッ♡【ファミマ】食べ過ぎ注意の「ドデカスイーツ」って？ 2025年11月4日 9時3分