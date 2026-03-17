自動車の販売台数において、6年連続で世界1位を維持している「世界のトヨタ」ことトヨタ自動車。日本が誇るトップ企業について、3月12日にある情報が公開されて話題となっている。【写真】約1億円! リコールが発表されたトヨタの燃料電池バス『SORA』「燃料電池バス」のリコール情報この日、国土交通省の公式X（旧ツイッター）に投稿されたのは、トヨタの製品に関する“リコール”の情報だった。「国交省が《燃料電池バスをお