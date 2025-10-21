10月21日、人気ドラマ『VIVANT』（TBS系）続編に出演する26人のキャストが発表された。しかし前作でドラマの鍵を握る、世界中で暗躍する凄腕ハッカーの1人“ブルーウォーカー”こと、太田梨歩役を演じた飯沼愛が降板。花岡すみれに変更されたことで、騒然となっている。『VIVANT』“ブルーウォーカー”の飯沼愛「飯沼さんはTBSの女優発掘・育成オーディション『TBSスター育成プロジェクト 私が女優になる日』で、約9000人の中か