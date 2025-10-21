10月21日、人気ドラマ『VIVANT』（TBS系）続編に出演する26人のキャストが発表された。しかし前作でドラマの鍵を握る、世界中で暗躍する凄腕ハッカーの1人“ブルーウォーカー”こと、太田梨歩役を演じた飯沼愛が降板。花岡すみれに変更されたことで、騒然となっている。

『VIVANT』“ブルーウォーカー”の飯沼愛

「飯沼さんはTBSの女優発掘・育成オーディション『TBSスター育成プロジェクト 私が女優になる日』で、約9000人の中から1位に選ばれて芸能界デビューした逸材です。しかし、昨年夏クールで放送されたテレビ朝日系『南くんが恋人!?』以降、ドラマ出演が途絶えているんです」（テレビ誌編集者）

SNSでは、

《飯沼愛（の役のハッカー）は顔を変えたということなのか》

とドラマの役柄の都合上、降板したのでは？ という考察する声もあるものの、

《ラジオも終わっちゃったし、南くん以降ドラマ出演なし やめちゃうとかじゃないよね》

9月には3年間出演していたラジオ『飯沼愛の「明日、恋するために…」』（TBSラジオ）も終了。Instagramもラジオ終了から更新が途絶えていることで、ファンの間で休養や引退をしてしまうのでは？ という心配の声が上がっている。

そこで所属する田辺エージェンシーに問い合わせたところ、驚くべき回答が返ってきた。

「弊社所属の“飯沼愛”に関しまして、現在、本人との所属契約は令和8年3月31日をもって契約満了の予定でございます。これに伴い、現時点におきましては、飯沼の出演そのほか活動に関し、弊社は関与しておりませんことをご報告申し上げます」

来春をもって契約が終了するということだった。『VIVANT』の放送時期は正式にはまだ発表されていないが、『女性セブンプラス』によると来年7月から2クール連続で放送を予定しているという。

「事務所移籍や独立であれば続投すると思われるので、事務所との契約終了をもって引退をするのか、一旦休養される可能性が高そうですね」（芸能事務所関係者）

本人の口から、契約終了後について語られる日がくるといいがーー。