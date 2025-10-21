まさかの降格圏に沈んでいる久保建英所属のレアル・ソシエダは10月19日に開催されたラ・リーガ第９節でセルタと対戦。終盤に追いつき、１−１のドローに終わった。日本代表帰りの久保は怪我の影響で、今季初の招集外となった。９月のメキシコ戦で左足首を痛めた久保は、その後も痛みを抱えながらプレー。それでも10月シリーズに臨む日本代表に招集され、ブラジル戦で54分間プレーした。ただ、やはり万全ではなかったようだ