【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は20日、外相理事会をルクセンブルクで開いた。ウクライナ侵攻を続けるロシアからの液化天然ガス（LNG）輸入を2026年末までに全面停止することが柱の、19回目の制裁強化案について最終調整を行った。23日のEU首脳会議以降に合意が見込まれる。並行して開かれたエネルギー相理事会では、パイプライン経由を含むロシア産ガスの輸入を27年末までに全て停止する計画が承認された。外相理事会後