トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、欧州連合（EU）から輸入する自動車とトラックへの関税について「来週から25％に引き上げる」と自身の交流サイト（SNS）で表明した。「EUが米国との貿易合意を順守していないため」と説明した。ただ詳細は不明だ。トランプ政権は昨年のEUとの貿易交渉で、追加関税によって27.5％にした自動車関税を15％に引き下げることに合意した。