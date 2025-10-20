FBS福岡放送FBS福岡放送ニュース

福岡県の保育園で保育士10人が園児の虐待に関与 確認された具体的な内容

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 福岡県田川市の保育園で、園児を叩くなど複数の虐待が認められた
  • 県と田川市は20日、虐待に関わった保育士10人に改善勧告を出した
  • 園児に対し「頭悪いんか」など、心を傷つける発言を繰り返し言っていた
記事を読む

