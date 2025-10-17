ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「さっきのですって言うねん」岡村隆史、駅職員の対応に憤り 岡村隆史 ナインティナイン エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 「さっきのですって言うねん」岡村隆史、駅職員の対応に憤り 2025年10月17日 17時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岡村隆史が16日深夜のラジオで、ある駅職員の対応を振り返り憤った 改札を出られず事情を説明したところ、「さっきの見せて」と言われたそう スマートEXとSuicaのどちらか確認するも「さっきの」と言われ続けたという 記事を読む おすすめ記事 法大は先発丸山が7回に力尽く 2025年10月12日 18時0分 ぼる塾・田辺智加、“芸能界のスイーツ女王”の肩書は自分から発信「誰も呼んでない」 2025年10月16日 9時0分 ＤＡＩＧＯ、妻・北川景子出演「ばけばけ」に一言ツッコミ 北川演じるタエの料理に上から目線？ 2025年10月16日 17時0分 阪神・中野拓夢 DeNA・ケイ&巨人・岡本を警戒 台風の影響で実戦機会がなくなるも「準備するだけ」 2025年10月11日 5時15分 山崎樹範、妻・吉井怜と裁判の傍聴へ “日常”への思いつづり「この当たり前の光景を大事にしたいと思いました」 2025年10月17日 14時29分