穏やかな老後を過ごしていた70代の田中さん夫婦（仮名）。しかし、40代の一人息子がリストラされ、離婚を機に実家へ戻ってきました。失業手当の受給が終わっても再就職が決まらず、生活費や車の買い替えまで親が負担。息子を見捨てられない気持ちと、減り続ける老後資金――。家族再同居の現実と、“支援の線引き”に苦悩する高齢夫婦の姿を、FPの三原由紀氏がお伝えします。リストラ、離婚、そして帰還――突然の「家族再同居」へ