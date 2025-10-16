日本マクドナルドは10月22日、「ストリートファイター」と初のコラボレーションとなるキャンペーンを全国のマクドナルド店舗で開始する。ストリートバーガーズ○「ストリートファイター」と初のコラボ「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」と、1987年の登場から38周年を迎えたストリートファイターシリーズが初のコラボレーションし、ゲーム内に登場するキャラクターをイメージした「ストリートバ