Snow Manが11月5日にリリースする5thアルバム『音故知新』のリード曲「TRUE LOVE」が、10月5日より配信スタートした。公式YouTubeチャンネルで披露されたMVは、公開からわずか11時間ほどで100万回再生を突破。その勢いは日に日に加速し、公開から10日目となる本日10月15日時点で2,000万回を超えている。 （関連：【映像あり】Snow Man、“ロマンチックシアター”とのテーマに掲げた「TRUE LOVE」