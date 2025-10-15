Snow Manが11月5日にリリースする5thアルバム『音故知新』のリード曲「TRUE LOVE」が、10月5日より配信スタートした。公式YouTubeチャンネルで披露されたMVは、公開からわずか11時間ほどで100万回再生を突破。その勢いは日に日に加速し、公開から10日目となる本日10月15日時点で2,000万回を超えている。

〈僕にとって／君は最高だ〉と歌う本作は、さながらSnow Man9人からファンに届けられたラブレターだ。デビューから5年、これまで積み重ねてきた日々のすべてが、この楽曲の幸福感を生み出している。

〈今日も当たり前のように日常が進む／それが奇跡だって〉〈僕らはやっと気づいたんだ〉という歌詞を聴きながら、彼らが今や〈当たり前のように〉多くのバラエティ番組でお茶の間を賑わせている現状に思いを馳せる。メンバーそれぞれがドラマや映画の主演を果たしていることも、ドームや国立競技場という大舞台でライブをしていることも、決して“当たり前”に訪れた景色ではない。

■9人で作り上げる“舞台”、「TRUE LOVE」が示す幸せな場所

デビュー前には6人で過ごした長く厳しい下積み時代があった。数多くの先輩グループのもとでステージのバックを務めてきた彼らは、ひょっとしたら当時の事務所内で最も稼働していたのではないかと思わせるほど。そして、大波乱を巻き起こすことになったラウール、向井康二、目黒蓮の電撃加入という大きな転機。6人体制で積み上げてきたものがファンにとって愛しいものだったからこそ、新たな形になることへの反発も少なくなかったことを覚えている。

それでも彼らは屈しなかった。「9人になったことを後悔させない」と、ファンに対してはもちろん、新たに加入したメンバーに対しても、そんな未来を信じさせてくれた。一人ひとりが個性を磨き、どの場面でも全力で挑み続けた。その先に生まれたのが、今の“9人のSnow Man”という穏やかで強固なチームワークである。

「TRUE LOVE」のMVは“ロマンチックシアター”とのテーマを掲げ、9人で“舞台”を作り上げる様子が収められている。Snow Manと舞台と言えば、9人で取り組んだ『滝沢歌舞伎』を思い出したファンも多いのではないだろうか。

Snow Manが、前身グループ・Mis Snow Manの時代から出演していた舞台『滝沢歌舞伎』シリーズ。現在のグループ名である“Snow Man”が発表されたのも、その舞台上だった。2019年からは9人が主演を務める『滝沢歌舞伎ZERO』として継承され、2020年には『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として映画化も果たした。

デビューを果たし、多くの作品から声がかかるようになった今、9人揃って舞台に立った『滝沢歌舞伎』はもはや幻のようにも感じられるかもしれない。だからこそ、この愛と感謝を伝える「TRUE LOVE」のMVで、“舞台”の世界観を再現してくれたことは、ファンにとって何よりの贈り物になったのではないだろうか。

MVでは、それぞれタイプの違う王子様になってみせたり、エンターテイナーとしての基礎体力の高さを感じるダンスや殺陣で魅せたり、かと思えば大真面目な表情で笑いを取ってみたり……。仲睦まじく、ボケてツッコんで、助太刀して、笑い合って、刺激を与え合って、高め合いながら、9人でここまできた。そして、そんな当たり前じゃない素晴らしき〈普通の日々〉という〈幸せな場所〉にたどり着けたのは、ほかならぬファンがいてくれたから。だから彼らは歌うのだ〈今一緒にいる 愛し合ってる それがすべてさ〉と。

この微笑ましいMVを観ながら、彼らが歩んできた厳しい道のりが報われている喜びに浸るのと同時に、〈永遠じゃなくても 虹がかからなくても〉という歌詞に胸がギュッとなる。メンバーも、ファンも、幸せな瞬間ほど決してとどめておくことはできないという現実を知っている。だからこそ、この9人の笑顔が、そして奇跡のような“今”がずっと続くようにと祈らずにはいられない。

■「TRUE LOVE」「Dear,」「あいことば」、Snow Manが贈る一貫したメッセージ

Snow Manは、これまでもファンへの愛を伝える楽曲を定期的に届けてきた。中でも、ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』に収録された「Dear,」は〈ありがとう／支え続けてくれた人たちへ〉〈忘れない／変わらない愛がそばにあること〉とストレートに歌い上げた楽曲だった。そして、それと同時に〈道を照らしてくれたその笑顔を／離さない何があっても／陽だまりのような／あたたかい温もりを〉と、ファンへの期待に応え続けるという決意を表明してくれるようでもあった。これまでへの感謝と、これからに対する愛の約束。ベストアルバムという大きな節目で発表されたことからも、まるで記念日に改めて愛する人に綴った手紙のようだ。

そして、〈分け合い、喜び、想い合い／目一杯の愛しさで包まれようね〉と歌った3rdアルバム『i DO ME』のリード曲である「あいことば」もファンに愛されている。〈伝えなくたって分かること／伝えられるのって素敵なこと〉という歌詞もまた、ファンとメンバーの関係性を表しているような気がした。

長い時間をともにするほど、わかりやすい言葉がなくても伝わる愛がある。だからこそ、伝えられる時に意識して愛の言葉を贈る瞬間も素敵だと感じられるのだ。そんな絆が9人のSnow Manとファンの間で築き上げられていることがわかるフレーズも、胸に迫るものがあったのだろう。「Dear,」「あいことば」を歌いながらメンバーが声を詰まらせていたことを思い出すと、改めてこの楽曲たちが持つ意味の大きさが窺えた。

Snow Manがここまで大きく羽ばたいたのは、愛と感謝を伝える歌を届け続けてきてくれたから。その愛の歌を聴くたびに、ファンはこの9人の笑顔が永遠であってほしいと願う。願いがエネルギーとなって、まさしく「TRUE LOVE」で歌ったように彼らの〈生きるチカラに変わっていく〉のだ。この幸せな好循環が、これからも続くことを願っている。

（文＝佐藤結衣）