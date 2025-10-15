¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×F¤ÎÂè4Àá¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢0¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿22Ê¬¤Ë¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥»¥á¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº¸Â­¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¤Û¤«¡¢45¡Ü3Ê¬¤Ë¤Ï¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò