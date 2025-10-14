10月14日に日本代表と国際親善試合を戦うブラジル代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施。選手を代表して主力のブルーノ・ギマランイスが登壇した。ニューカッスルで活躍している27歳のMFは、同じくプレミアリーグ勢の三笘薫や鎌田大地について問われ、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。レベルが高いチームだ」と森保ジャパンを称賛。また