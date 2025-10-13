¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡Ö°ãË¡ÌôÊªµ¿ÏÇ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¼«Âð¡Ö¥¬¥µÆþ¤ì¡×ÊóÆ»¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËË¤¬¤³¤±¥²¥Ã¥½¥ê¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤­¤¿¡È¹õÎò»Ë¡É¤òºÆ¤ÓÉâ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡¢¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤ÎÂáÊá¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡È°ø±ï¡É¤À¡£¡Ö³ÐÀÃºÞ¡õº¾