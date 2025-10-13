タレントの手越祐也（３７）が１２日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。独立後の思いを語った。手越は２０２０年６月に事務所を退所し、独立。ＹｏｕＴｕｂｅを開設するなどして活動してきた。独立後の当時の心境を回想し「僕の場合は結構急だったっていうのもありますし、別にそういう準備を前もってしてたわけじゃないので、ファンクラブってどう作ればいいんだろうっていうのも全く分からないですし。（活動が）