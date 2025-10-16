2025年の秋ドラマがいよいよ本格始動。この秋は話題作が多く、各局が力を入れている作品が目立つ。その中から、初回から注目を集める５本をピックアップしてレビューする。 【画像】竹内涼真（勝男）が大苦戦した「日本の伝統料理」… SNSではトレンドに テレビ東京のドラマが今期の覇権になる可能性 〇テレビ東京系・ドラマプレミア23『シナントロープ』 『セトウツミ』『オッドタクシー』の此元和津也が脚