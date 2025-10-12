タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場し、23年の活動休止について明かした。同日、自身のインスタグラムで約2年半の休止を経て、活動を再開することを発表していた。小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止。活動休止の理由を聞かれると、「ずっとコンプレックスというか、もうちょっと勉強すれば良かったっていう後悔みたいな