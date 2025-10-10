MLB通算1269試合出場、1400安打、打率.303…1997年に来日レッドソックスは9日（日本時間10日）、球団殿堂入りしているマイク・グリーンウェル氏が亡くなったことを発表した。62歳だった。米メディア「ガルフコースト・ニュース」などによると、甲状腺がんを患っており、同日の朝にボストンにあるマサチューセッツ総合病院で亡くなったと、妻のトレイシーさんが明かしたとしている。メジャーではレッドソックス一筋で通算1269試