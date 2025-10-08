テイラー・スウィフトの12枚目のアルバム『The Life of a Showgirl』が、発売からわずか1日で270万枚売り上げたことが明らかになった。これは、アルバムの発売初週の売り上げとして、史上2位となる記録だそう。【写真】テイラーが発表したアルバムジャケットVarietyによると、現在アルバムの発売初週記録を保持しているのは、2025年に発売されたアデルの『25』で、発売から7日間で340万枚を売り上げた。初日だけで270万枚を売