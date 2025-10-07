「中秋の名月」が空に残る7日未明。終電後のJR広島駅には人々の姿が。周辺の道路を封鎖して始まったのは。■橋本浩記者「特殊車両に乗せられた重さ約60トンの巨大なペデストリアンデッキが今ゆっくりと架設場所に向かっています」広島駅ビルとエールエールA館をつなぐペデストリアンデッキの架設工事です。重さは59トン。ミリ単位の精度が求められるなか、細心の注意を払いながら工事を進めていきます。約3時間かけ