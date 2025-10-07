【竜宮レナ 惨劇バニーVer.】 2026年2月 発売予定 価格：33,000円 フリーイングは、フィギュア「竜宮レナ 惨劇バニーVer.」を2026年2月に発売する。価格は33,000円。 本商品はTVアニメ「ひぐらしのなく頃に 業」に登場する「竜宮レナ」を1/4スケールフィギュア化したもの。恐ろしい狂気に満ちた笑顔と血に濡れたバニースタイルで立体化され、迫