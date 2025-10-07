10月4日投開票の自民党総裁選で、第29代目総裁に選出された高市早苗前経済安保担当相（64）。今回の総裁選では295人の国会議員票と同数の党員・党友票の計590票を争うフルスペック方式が採られ、1回目の投票で過半数を得た候補者はいなかった。上位2人の高市氏と小泉進次郎農相（44）が決選投票に進み、高市氏が国会議員票と都道府県連票を合わせた185票を得て小泉氏を下した。当選を決めた直後には、「全世代総力結集で、全員参加