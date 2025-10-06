パペットの国＜トゥーホック＞に住むキャラクター・パペットスンスンと、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」によるアイウェアコレクション「Zoff｜PUPPET SUNSUN」が、本日10月6日（月）に発表された。＞＞＞コラボアイウェアやアクセサリーをチェック！（写真36点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品