【パペットスンスン】Zoffでアイウェアコラボ！ ケースやメガネ拭きにもスンスン登場
パペットの国＜トゥーホック＞に住むキャラクター・パペットスンスンと、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」によるアイウェアコレクション「Zoff｜PUPPET SUNSUN」が、本日10月6日（月）に発表された。
＞＞＞コラボアイウェアやアクセサリーをチェック！（写真36点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
そんな、SNSの総フォロワー数は250万人を超え、地上波にて毎週ショートムービーが放送中のキャラクター・パペットスンスンが、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」と初めてコラボレーション。 ”食べ物” をテーマにデザインされたメガネやサングラスに加え、大判サイズのメガネ拭きやサコッシュ型のメガネケースなどの雑貨アイテムもラインアップ。
10月8日よりZoff公式オンラインストア、Zoff楽天市場店、ZoffZOZOTOWN店、Zoffand ST店で受注予約受け付けが開始される。
また、一部のZoff店舗ではアイウェアの試着コーナーが設置されるほか、本コラボ限定のカプセルトイも登場予定。こちらは、キャラクターたちとアイウェアチャームがセットになったアクリルキーチェーンで、WEB限定のコンプリートセットおよび、Zoff5店舗限定で展開される1回500円のカプセルトイにて販売される。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
