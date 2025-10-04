この夏に日本代表FW伊東純也が復帰したベルギー1部のヘンク。昨シーズンは3位だったが、今シーズンはリーグ開幕9試合で3勝2分4敗と勝ち負けを繰り返している。2日に行われたUEFAヨーロッパリーグでもハンガリー王者フェレンツヴァーロシに0-1で敗れてしまった。ホームのヘンクは、ボール保持率60％、シュート13本を記録したものの、最後までネットを揺らせず。伊東は後半20分で交代になったが、ヘンクサポーターたちが用意していた