今回は、ぽてさんが2025年3月12日に投稿した「大好きなスキが大好き!!」を紹介する。「大好きなスキが大好き!!」は、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のリズムゲームに収録される楽曲を募集する『第27回楽曲コンテストプロセカNEXT』の応募曲だ。文／小町 碧音（こまち みお）﻿﻿﻿鮮やかな黄色を背景に、ぽてさんが描いた鏡音リンのイラストとそのボーカルの可愛さには、思わ