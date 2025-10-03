キャラクターグッズを手がけるグレイ・パーカー・サービス（東京都中央区）が2025年10月3日、間もなく発売する新商品「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」について、販売方法を変更すると発表した。全種まとめ売りでの受注生産となる。今回の変更は客からの多数の要望に応えるためだとしている。これまでX上では、複数キャラを展開する商品にもかかわらず、購入前に種類を選べない「ブラインド仕様」（ランダム封入）で単品