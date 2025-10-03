◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)パドレスダルビッシュ有投手がワイルドカードシリーズ第3戦で登板し1回0/3を21球2失点で降板。チームも敗れこのシリーズで敗退となりました。試合後ダルビッシュ投手は「すごく悔しいですね。すごくいいチームでしたし、仲のいい、みんなで支え合っているチームだったので。ここで終わってしまったというのはすごく寂しいです」と悔しさをにじませました。試合は初回