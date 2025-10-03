ヤクルトの内野手、村上宗隆はポスティングシステムを利用してMLBに挑戦する意向を表明している。村上は昨年12月に右肘のクリーニング手術を受け、今年2月のキャンプは大事を取って2軍でのスタートとなった。ところが3月に上半身を痛めてしまい、開幕も2軍で迎えた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】村上宗隆と顔がそっくり！九州学院から日大へと進んだ弟・慶太さん4月に1軍復帰を果たしたが、痛みが再発しリハビリ