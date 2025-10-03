今年の中秋の名月は10月6日（月）。秋の澄んだ空気の中、くっきりと浮かびあがるお月様を愛でるお供に、お月見だんごはいかがでしょうか。せいろでじっくり蒸せば、つやつやの表情、もちもちの食感になんとも心が躍ります。プレーンだけでお供えするのもよし、みたらしあんや、青のり、きなこで、にぎやかに楽しむのもまた一興！ 月曜日はバタバタ……という方は、少し早いですがこの週末にぜひ♪ 『お月見だんご』のレシピ材料（