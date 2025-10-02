「ファーム無双」現状では明暗がクッキリ分かれた。巨人のリチャード（26）とソフトバンクの秋広優人（23）だ。２人は両球団間で５月に緊急トレード。リチャードは出場登録された５月13日の広島戦でいきなり本塁打、秋広は６月13日からの対ＤｅＮＡ３連戦で３日連続お立ち台に立つなど、移籍当初は両者とも活躍し覚醒が期待されたのだが……。「リチャードは一時ファームに落ちましたが、再昇格後は一軍で起用され続けほぼスタメン