1日、大阪・東大阪市で女性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は元交際相手とみられる51歳の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（51）です。警察によると永久容疑者は1日、店舗兼自宅で元交際相手とみられる佐藤ありささん（33）の腹を刃物のようなもので複数回突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。調べに対し、永久容疑者は容疑を認めています。佐藤さんは3年前