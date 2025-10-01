[故障者情報]カターレ富山は1日、DF實藤友紀が右鎖骨骨折により、全治約3か月と診断されたことを発表した。實藤は9月28日のJ2第31節・徳島ヴォルティス戦で負傷。今季はここまでリーグ戦8試合の出場で1得点を記録しているほか、ルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場していた。