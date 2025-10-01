東京ディズニーシーでは2025年11月4日より「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のグッズ、スーベニア付きメニューを販売！今回は、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」期間に登場するスペシャルグッズを紹介します。 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」スペシャルグッズ 発売日：2025年11月4日(火)販売店