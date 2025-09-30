広島に初出店する世界最大級の家具・雑貨ブランド「イケア」が、10月2日のオープンを前に、メディア内覧会を開きました。税込み99円のシンプルな食器に動物のぬいぐるみが499円。スタイリッシュな家具や雑貨を手ごろな価格で販売する「イケア」は、イオンモール広島府中に中四国初の店舗をオープンします。商業施設への出店は国内で3店目で、540平方メートルほどのコンパクトな店舗に、約650点の商品を取