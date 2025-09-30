Ãæ»Í¹ñ½é½ÐÅ¹¡¦IKEA¹Åç¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç10·î2Æü¥ªー¥×¥ó
¹Åç¤Ë½é½ÐÅ¹¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²È¶ñ¡¦»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥±¥¢¡×¤¬¡¢10·î2Æü¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇ¹þ¤ß99±ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©´ï¤ËÆ°Êª¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬499±ß¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê²È¶ñ¤ä»¨²ß¤ò¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¤¥±¥¢¡×¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹ÅçÉÜÃæ¤ËÃæ»Í¹ñ½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï¹ñÆâ¤Ç3Å¹ÌÜ¤Ç¡¢540Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢Ìó650ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹Åç¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢¤ªµÒ¤«¤éÍ×Ë¾¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¥«¥¤Ê¤É¹Åç¤ÎÌ¾Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥íー¥«¥ë¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥±¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡ÄÔÍÎÊ¿¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹ºî¤ê¤â¥¤¥±¥¢¤ÎÆÃÄ§¡£¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖIKEA¹Åç¡×¤Ï9·î30Æü¤È10·î1Æü¡¢²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Á¡¢10·î2Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î30ÆüÊüÁ÷¡Û