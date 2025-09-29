DOMOTOの堂本剛（46）が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。多忙すぎた10代を振り返った。番組冒頭で、堂本が16歳の頃に出演した「おしゃれカンケイ」の映像が流れると、MC山崎育三郎（39）が「30年前の映像が出ましたけど覚えてますか?」と質問。この問いかけに堂本は「本当に申し訳ないっていつも思うんですけど、記憶が寝てなさすぎてない」と告白した。スタジオからは驚きの声があがり、山崎