話題の動画「あなたの会社も同じ失敗してませんか!_あの大企業が博打を打って倒産危機になった裏側をお話しします。」で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が楽天の経営危機について独自の視点から語った。動画冒頭、市ノ澤氏は「今後、楽天が存続するのか、倒産してしまうのかについては、これがめちゃめちゃ関わってるんだよね」と切り出し、楽天モバイル事業に端を発した赤字の現状を明かしている。自身も楽天モバイルのユー