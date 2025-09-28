¡Ö»³¸ý¤Ï¤â¤¦¡¢ÎÓ°ì¿§¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡Ä¡× ¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤­µõ¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¸å±ç²ñÉû²ñÄ¹¤À¡£º£ÅÙ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÊÝ¼é²¦¹ñ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤­¤¿¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤â¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤ÎÁíÍý½¢Ç¤¤òÁÀ¤¦¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡£Í¿ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¸½¶â2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î18Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×