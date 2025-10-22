21日、本会議で行われた首相指名選挙で自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。発足する高市新内閣の人事の概要が続々と明らかになり、国民の関心は一気に高まっている。【写真】女子高生風の制服スタイルを披露した小野田議員新内閣の小野田紀美参院議員に期待の声新内閣では防衛大臣に小泉進次郎前農水大臣、外務大臣には茂木敏充元幹事長、総務大臣に林芳正氏、官房長官には木原稔