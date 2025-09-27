スーパーマーケットの成城石井は10月13日、イギリス･ロンドン発のブランド「アニヤ･ハインドマーチ」とコラボしたエコバッグを発売する。今回販売する「アニヤ･ハインドマーチ×成城石井 ユニバーサルバッグ ミニ」(税込2,750円)は、成城石井限定デザインでは初の“ミニサイズ”。販売店舗は、成城石井225店舗のうち211店舗と、公式オンラインショップ。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。購入は店舗･オンラインともに1人1