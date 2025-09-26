お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ラボホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を