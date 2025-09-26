バブルの「ビベルトラック」がじわり人気神奈川県伊勢原市に本社を構えるEVメーカー「バブル」は、超小型EVトラック「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」を展開しています。“ミニ軽トラ”サイズながら、公道走行が可能な実用性を備えた車両として注目されており、今回は同社の担当者に展開状況やユーザーの反応について話をうかがいました。軽トラより小さいトラック！【画像】超カッコイイ！ 斬新「“ミニ”軽トラ!?」を画像で